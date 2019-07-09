المحمدي يعتذر من الجماهير المصرية

قدّم ​أحمد المحمدي​، قائد ​المنتخب المصري​ لكرة القدم إعتذاره للجمهور بعد الخروج من بطولة كأس الأمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا في مصر، والمستمرة حتى 19 تموز الجاري.

وكتب المحمدي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندنا في كل وقت، وبالتوفيق في ما هو قادم".

وخرج منتخب الفراعنة من المسابقة بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لاشيء في الدور السادس عشر.