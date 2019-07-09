قدّم أحمد المحمدي، قائد المنتخب المصري لكرة القدم إعتذاره للجمهور بعد الخروج من بطولة كأس الأمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا في مصر، والمستمرة حتى 19 تموز الجاري.
وكتب المحمدي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندنا في كل وقت، وبالتوفيق في ما هو قادم".
وخرج منتخب الفراعنة من المسابقة بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لاشيء في الدور السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر المحمدي يعتذر من الجماهير المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.