شكرا لقرائتكم خبر عن هل صرف «سييرا» النظر عن «أبو سبعان»؟.. مصادر الخليج 365 تجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أكدت مصادر الخليج 365 أن مدرب نادي الاتحاد لويس سييرا قرر صرف النظر عن فكرة الاستعانة باللاعب محمد أبوسبعان. وأشارت المصادر إلى أن صرف النظر جاء بسبب وجود العدد الكافي من اللاعبين في نادي الاتحاد في نفس المركز.



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