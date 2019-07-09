شكرا لقرائتكم ليوناردو يفتح الباب أمام نيمار للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب - | منذ ساعتين في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 15:41

فتح المدير الرياضي الجديد-القديم لبطل فرنسا باريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، الباب أمام مواطنه نيمار للرحيل عن النادي الباريسي "إذا كان هناك عرض يناسب الجميع"، وذلك ردا على عدم التحاق نجم برشلونة الإسباني بتدريبات فريقه.



ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه في سان جرمان بعد رحيله عن ميلان الإيطالي، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتدريبات الأولى لفريقه استعدادا للموسم المقبل.

ورد والد نيمار على بيان سان جرمان بالتأكيد أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.

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وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، كان ليوناردو حازما بشأن موضوع مواطنه الراغب بالعودة الى برشلونة بحسب التقارير الصحافية، بالقول "بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى اليوم، لا نعلم إذا كان هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر".

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة برشلونة باستعادة نيمار الذي تركه في صيف 2017 للانضمام الى سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، أكد ليوناردو "لم نتلق أي عرض"، كاشفا في الوقت ذاته "لكن هذا صحيح، كانت هناك اتصالات سطحية جدا..." مع النادي الكاتالوني.

وفي حديث له الجمعة الماضي، قلل رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من شأن الحديث عن عودة الدولي البرازيلي، بقوله "نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جرمان، نعرف ذلك، لكن ما نعرفه أيضا هو أن باريس سان جرمان لا يريد لنيمار أن يرحل. لذلك، لا يوجد ملف" لعودته.