شكرا لقرائتكم "جى بى اس" يكشف سبب إصابة جنش مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الـ"جى بي اس" عن الأسباب التى أدت إلى إصابة الحارس محمود عبد الرحيم جنش مع المنتخب الوطني خلال مشوار الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى امام 60 ألف مشجع.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل الجهاز الطبى للفراعنة فإن محمود عبد الرحيم جنش قام بالقفز 90 مرة خلال تدريب الفريق ما أدى إلى تعرضه لحمل زائد خلال التدريبات.

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وكشف الجهاز الطبي للفراعنة للمسئولين باتحاد الكرة نتائج تفريغ جهاز الـ"جى بى اس" خلال تدريب المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الثالثة لدور المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر والتى كشفت عن أسباب إصابة جنش.

ويحتاج جنش لقرابة 6 شهور بشكل مبدئى للعودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع فريق الزمالك، قبل المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.