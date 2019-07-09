شكرا لقرائتكم ثروت سويلم: إنهاء مسابقتى الدورى والكأس أهم أولويات الفترة الحالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، أن إنهاء مسابقة الدوري وكأس مصر من أهم الأولويات خلال الفترة الحالية.

وقالسويلم: "الحديث عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سابق لأوانه ولم يتم التطرق إلى جنسيته سواء مصري أو أجنبي ، لقيادة الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق والذى تمت إقالته مؤخراً بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل".

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وتابع سويلم، أنا أتمني مدرب مصري ولكن سيتم حسم هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المسئولة ووزير الرياضة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب و عضوية كلاً من كرم كردي و مجدي عبد الغني و خالد لطيف و سيف زاهر و حازم إمام و محمد أبو الوفا و دينا الرفاعى و عصام عبد الفتاح و أحمد مجاهد ، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد ، و التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلاً من 16 فريق.