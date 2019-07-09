شكرا لقرائتكم تعرف على اختيارات لجنةا لمسابقات لأيام الدورى والكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أيام الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء لمباريات الدورى الممتاز فى الموسم المقبل 2019 / 2020، ووضعت مقترحا بتخصيص أيام الجمعة والسبت لمباريات كأس مصر، على أن يتم تغيير مواعيد الدوري بالنسبة للفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بالإضافة إلى البطولة العربية.

كما وضعت لجنة المسابقات مقترحات خاصة بالدوري بالتنسيق مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل وضع نظام للبطولة سواء موعد إنطلاقه ونهايته إلى جانب تحديد مواعيد ثابتة للدوري المصري حتى لا يتكرر أزمة الموسم الجاري بكثرة التأجيلات وعدم تحديد موعد محدد لنهاية البطولة.

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وتقدم اتحاد الكرة بإستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب و عضوية كلاً من كرم كردي و مجدي عبد الغني و خالد لطيف و سيف زاهر و حازم إمام و محمد أبو الوفا و دينا الرفاعى و عصام عبد الفتاح و أحمد مجاهد ، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد ، و التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلاً من 16 فريق.

و يتولى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، إدارة الجبلاية حيث تنص اللائحة على تولى المدير التنفيذى رئاسة الجبلاية لمدة 3 أشهر والدعوة خلالها لإنتخاب مجلس إدارة جديد.