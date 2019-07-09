شكرا لقرائتكم محمد الننى يغسل أحزانه فى دبى بعد وداع أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه الدولى المصري محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي، إلى دبى لقضاء الإجازة الصيفية قبل السفر لإنجلترا لبدء معسك الإعداد الخاص بالموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، عن أنه توجه إلى دبى عقب انتهاء مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالرغم من أنه سبق وأن حجز على موعد السفر الى هناك بعد انتهاء بطولة كأس الأمم يوم 20 يوليو الجارى.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى امام 60 ألف مشجع.