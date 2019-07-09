شكرا لقرائتكم ماذا قال حسين الشحات عن معسكر اسبانيا ورحيله عن الاهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حسين الشحات لاعب الأهلى بمعسكر أسبانيا، الذى يخوضه الفريق حاليا واصفا إياه بالمثالى فى كل شيء، سواء فى الإقامة أو ملاعب التدريب او توافر الأدوات، وتوقيته مناسبا بارتباطات الفريق فى المرحلة المقبلة، التى تشهد حسم بطولة الدورى.

وأكد الشحات على ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة خاصة بعد تأجيل مباراتى المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد حسين أن مباراة سمارت سوكر تجربة مفيدة، وبداية مهمة للمباريات الودية المتدرجة المستوى، معبرا عن سعادته بتسجيله هدف المباراة الأول، متمنيا أن يحالفه التوفيق ويسجل خلال المباريات المتبقية من عمر الدورى لإسعاد جماهير الأهلى، وهو نفس الاصرار الموجود لدى جميع لاعبى الفريق للفوز ببطولة الدورى لتعويض الجماهير عن الخروج الأفريقى فى الموسم الماضى.

وقال الشحات إن مباراة المقاولون تمثل أهمية كبيرة لأنها تأتى بعد فترة توقف طويلة، وهو ما يزيد من صعوبتها وضغوطها النفسية، مشيرا إلى أن هناك تركيز شديد وإصرار قوى من اللاعبين على تجاوزها قبل مواجهة الزمالك فى ختام مسابقة الدورى، وهو ما يتم التأكيد عليه من جانب الجهاز الفنى فى جلساته مع اللاعبين بضرورة الفوز بالمباراتين لحسم درع الدورى وإسعاد جماهير الأهلى.

Advertisements

وأشاد الشحات بعلاقته مع مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق لتعامله الإيجابى مع جميع اللاعبين، لتأهيلهم نفسيا بشكل مستمر وتحفيزهم للمرحلة المقبلة المهمة وقال إن هناك اكثر من جلسة جمعته مع لاسارتى للتأكيد على بعض الأمور الفنية ضمن الجلسات التى يجريها المدير الفنى مع جميع اللاعبين لتوضيح اهمية المرحلة والمطلوب تنفيذه من كل لاعب، مضيفا أن لاسارتى يحاول تطوير اداء الفريق، واستغلال فترة الإعداد الحالية لتصحيح الاخطاء وتأهيل الفريق بالشكل المطلوب قبل مباراتى المقاولون والزمالك.

وعبر عن سعادته بالتواجد بين هذه المجموعة من اللاعبين، خاصة أن طموحاته مع الأهلى بلا حدود، وأولها الفوز بالدورى ثم التتويج بكل الألقاب، لرد الجميل للجماهير.

ونفى الشحات رحيله عن الفريق والعودة إلى الدورى الإماراتى من جديد، مؤكدا انه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات؛ لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفنى، والمساعدة فى تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود فى نادى القرن، الذى قاتل من أجل اللعب فى صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأى سبب من الأسباب.

ووجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلى التى دعمته وساندته خلال الفترة الماضية، ويقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوى خاصة أنه يضع نصب عينه دائما السعى لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها فى تحقيق البطولات مع الفريق.