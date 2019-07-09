شكرا لقرائتكم رسالة أجيرى الأخيرة للاعبى الفراعنة تكشف أسباب السقوط الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الرسالة الأخيرة للمكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى المقال من تدريب المنتخب الوطنى، للاعبين عقب الخسارة من جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، أسباب خروج المنتخب من البطولة مبكرا، بعدما ظهر الهدوء على الخواجة.

ووجه أجيرى رسالة للاعبى المنتخب الوطنى داخل غرفة خلع الملابس عقب الخسارة القاسية أمام جنوب أفريقيا، حيث قال للاعبين : "thank you".

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أمام 60 ألف مشجع.

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وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل ما قاله أجيرى للاعبى المنتخب عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا حيث تنبأ الخواجة بالرحيل بعد الخروج المهين، قائلا: "أتمنى لكم التوفيق مع أنديتكم فيما هو قادم".

وعمت الأحزان مصر عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الوداع الحزين للفريق من دور الستة عشر للبطولة.

ورفض أجيرى مصافحة أى لاعب بالمنتخب بعد حديثه المقتضب وغادر غرفة خلع الملابس وسط حالة من الحسرة انتابت اللاعبين عقب الخروج من أمم أفريقيا.