شكرا لقرائتكم المقاصة يستحضر أجهزة قياسات بدنية للاعبى الفريق الفيومي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة على استحضارأجهزة قياسات بدنية للفريق الفيومي تقدر قيمتها بما يقرب من نصف مليون جنيه.

وأكد الجهاز الفني للفريق الفيومي أن هذه الأجهزة ستعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق بعد تحديد معدلات الجري والمعدلات البدنية لكل لاعب، في إطار حرص الجهاز الفني على تطوير أداء اللاعبين.

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وبدأ أمس الإثنين المقاصة فترة الإعداد للموسم الجديد على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، حيث أجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلي خاص لكل لاعب للوصول لأعلي فورمة بدنية في إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وتقام فترة الإعداد الأولى على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجاري ، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى .

وسيبدأ مصر المقاصة أولي مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد.