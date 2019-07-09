شكرا لقرائتكم فاروق بن مصطفى ينقل تونس إلى ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب تونس إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر بعد فوزه على نظيره الغاني 5 -4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله يوم الاثنين في مدينة الإسماعيلية في دور الستة عشر للبطولة.

وتقدم منتخب تونس بهدف عن طريق، طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي في الدقيقة 73 ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المدافع التونسي البديل رامي البدوي هدفا عكسيا بالخطأ في مرمى فريقه.

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد لتكون كلمة الفصل لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لمنتخب تونس، بعد تصدي الحارس البديل فاروق بن مصطفى لركلة ترجيحية.