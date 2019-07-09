شكرا لقرائتكم أليكس مورغان.. نجمة خطفت الأضواء من "رجال" أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطفت أليكس مورغان نجمة منتخب أميركا لكرة القدم للسيدات الأضواء في كأس العالم الأخيرة، مضيفة إلى إنجازاتها المونديال الأخير بعد الفوز على هولندا.

حصلت النجمة المولودة في عام 1989 على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي في مسقط رأسها ولاية كاليفورنيا، وذاع صيتها كلاعبة في دوري الجامعات، وانتقلت إلى عالم الاحتراف، وخاضت تجربة احترافية مع ليون الفرنسي، قبل أن تستقر في نادي أورلاندو برايد الذي يمنحها مرتباً شهرياً يبلغ نصف مليون دولار أميركي.

تعشق مورغان كرة القدم، وكانت يوم الأحد الماضي سبباً في فرح الأميركيين الذين تابعوا مباراة المنتخب النسائي، وتناسوا منتخب الرجال الذي كان يخوض مباراة نهائي الكأس الذهبية أمام المكسيك.