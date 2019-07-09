شكرا لقرائتكم جماهير تطالب بمدرب مواطن لخلافة أغيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت بعض الجماهير المصرية بتعيين مدرب مواطن لخلافة المكسيكي، خافيير أغيري، الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا.

وودعت مصر البطولة التي تستضيفها حتى يوم 19 يوليو، بعد الخسارة في ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا بهدف متأخر.

وقالت بعض الجماهير المصرية لـ"العربية" إنها ترى أن المدرب المصري أفضل خيار لقيادة الدفة الفنية لمنتخب الفراعنة، كونه يعرف اللاعبين جيداً، ويتابع كرة القدم المحلية عن كثب.