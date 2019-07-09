شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يهدد نيمار .. ويستنكر تصرفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي بياناً رسمياً يوم الاثنين يستنكر فيه غياب لاعبه البرازيلي نيمار عن أول حصة تدريبية بعد نهاية الإجازة الصيفية.

وتزايدت في الأسابيع الماضية أخبار عودة نيمار إلى برشلونة، بعدما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لضمه من النادي الكاتالوني قبل عامين، ما جعله أغلى لاعب في العالم.

ونشر النادي الباريسي على موقعه الرسمي: لاحظ باريس سان جيرمان عدم عودة نيمار إلى التدريبات الاستعدادية، دون أن يحصل على إذن مسبق من النادي، ويأسف النادي لهذا التصرف على أن يتخذ الإجراء المناسب.

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وأشارت أنباء صحفية أن نيمار ينوي التمرد على ناديه من أجل قبول انتقاله إلى برشلونة، وهو ما فعله اللاعب البرازيلي في الثامن من يوليو الجاري (الاثنين).

وقال خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أنه يعلم برغبة نيمار ترك فريقه الحالي دون أن يؤكد وجود اهتمام من ناديه بإعادة الضلع الثالث من مثلث "إم إس إن" الهجومي الشهير.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف 2013 قادماً من سانتوس في صفقة أطاحت بالرئيس السابق ساندرو روسيل بتهم تلاعب مالي، وحقق مع النادي الكتالوني الدوري مرتين وكأس الملك 3 مرات بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس أندية العالم وكأس السوبر الأوروبي، قبل أن يرحل بشكل مثير للجدل إلى نادي العاصمة الباريسية.