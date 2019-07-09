الشحات يوضح حقيقة الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ما تردد عن رحيله من الفريق والعودة إلى الدوري الإماراتي من جديد.

وأكد الشحات في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، أن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، والمساعدة في تحقيق الانتصارات خاصة أنه قاتل من أجل اللعب في صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب.

وعلق الشحات، على الفوز الودي الذي حققه الفريق على حساب "سوكر سمارت" الإسباني، بتسعة أهداف، بأنها كانت تجربة مفيدة، حتى مع سهولة المباراة، في ظل التدرج في مستوى الوديات.

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وعبر عن سعادته بتسجيل هدف المباراة الأول، ويتمنى أن يحالفه التوفيق وأن ينجح في التسجيل خلال المباريات المتبقية بالدوري.

ويتبقى للأهلي مباراتين أمام المقاولون والزمالك، على ختام مسابقة الدوري.

وأوضح الشحات، أن مباراة المقاولون تمثل أهمية كبيرة، بعد فترة التوقف، مما يزيد من الضغوط النفسية قبل المباراة، خاصة أنه يتوجب على الفريق الفوز بها قبل مواجهة الزمالك في ختام المسابقة.

كما وجه الشحات الشكر لجماهير الأهلي لمساندته ودعمه خلال الفترة الأخيرة.