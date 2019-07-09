الأهلي يُعدد مزايا "ودية التسعة".. ويُجهز جمال ومؤمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام سوكر سمارت الإسباني، حققت العديد من الأهداف.

وحقق الأهلي الفوز على الفريق الإسباني بتسعة أهداف نظيفة، في تجربة ودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا.

وأوضح يوسف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، أن المباراة فرصة لتجربة العديد من الأفكار الخططية والفنية، وذلك دفع الجهاز الفني بـ22 لاعبا على مدار شوطي المباراة.

وأضاف أن الأهلي يسعى للوصول بأعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة، وتجربة معظم اللاعبين، للوصول لأعلى مستوى مع نهاية المعسكر.

ويخوض الأهلي 3 تجارب ودية متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر، حيث يواجه يوم الخميس المقبل فريق "نيوبورت كاونتي" الذي ينافس بدوري القسم الثاني الانجليزي، على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو.

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كما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعية.

واستفسر عن البرنامج العلاجي الذي يؤديه شريف إكرامي في ألمانيا، وكذلك موقف سعد سمير وكريم نيدفيد، والاطمئنان على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر الذي يتقدم في برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم المدافع الشاب الذي اشتكى من الإصابة بآلام في منشأ العضلة الخلفية.

كما عقد لاسارتي جلسة مع عمرو جمال لمدة 15 دقيقة، قبل انطلاق المران، لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للمشاركة في المباريات.

كما أدى مؤمن زكريا، تدريبات بدنية في الجيم ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له، بعد غيابه عن المران بسبب شكواه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.

ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجي يستمر حتى ١٦ يوليو الجاري؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في بطولة الدوري.