حازم إمام يقدم الحل لبداية إصلاح الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إن قرار عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب بعد قرار الإيقاف كان خاطئًا، كما أكد أن إصلاح الكرة المصرية يبدأ من تغيير لائحة الانتخابات.

وأضاف إمام من خلال الظهور الأول على التلفزيون عقب الاستقالة وذلك من خلال برنامج "نجوم إفريقيا" : "قرار عودة عمرو وردة كان أكبر خطأ."

وأكمل: "حتى يتم إصلاح الكرة المصرية يجب أن يتم تغيير لائحة الانتخابات، مع احترامي للأندية الصغيرة، لا يمكن أن يكون صوت الزمالك والأهلي والإسماعيلي مثل أندية الدرجة الرابعة، الانتخابات بهذه الطريقة لن تُفرز الأفضل، يجب أن يكون هناك وزنًا للصوت."

وعن المنتخب قال إنه كان يتمنى أن يقوم أجيري بتغيير شكل المنتخب في المباراة الرابعة كما فعل ألآن جيريس مع تونس.