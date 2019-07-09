ميدو: كوبر كان رجل "واقعي" .. والمنتخب المصري سيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو" المحلل الفني، إن الجيل الحالي للمنتخب المصري سيئ جدًا، مؤكدًا أنه المدرب الأرجنتيني السابق هيكتور كوبر كان مدربًا استم بالواقعية.

وأضاف ميدو من خلال تصريحات لبرنامج "نجوم إفريقيا" أن الجيل الحالي للمنتخب المصري سيئ، قائلا: "لا يوجد لاعب في الجيل الحالي قادر على حجز مكان له بين تشكيلة مصر في بطولة 2006 باستثناء محمد صلاح."

وأكمل: "محمد صلاح الوحيد الذي لو تواجد في منتخب 2006 كان سيكون لديه فرصة ليكون في التشكيل الأساسي، البقية لو تواجدوا في منتخب 2006 فإن الدكة ستكون مصيرهم."

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وعن المدرب السابق هيكتور كوبر قال ميدو : "كوبر كان رجل واقعي، كان يعرف أن التشكيلة الحالية من اللاعبين لن تقدم أكثر مما قدموه، لكن مشكلة كوبر الوحيدة أنه لم يطور نفسه بعد قطع الكرة."

وانتقل ميدو للحديث عن أجيري مؤكدًا أن المدرب استنفذ طاقة طارق حامد في البطولة وبالتحديد في المباراة الأخيرة.

واختتم: "أجيري كان عليه أن يقوم بتقفيل الملعب واللجوء إلى الوقت الإضافي، مدرب جنوب إفريقيا كان أفضل حيث تمسك بطريقة لعبه وكان يريد خط هدف أو اللجوء للوقت الإضافي وكان له ما سعى إليه."