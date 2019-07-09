برشلونة يرفض ضم ماتياس دى ليخت لهذا السبب

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء عن تفاصيل العرض الذي تم رفضه بشأن ضم اللاعب ماتياس دى ليخت قلب دفاع فريق أياكس أمستردام الهولندي.
ووفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن برشلونة قد أتفق مع أياكس على ضم لاعبه دي ليخت مقابل 75 مليون يورو،لكن اللاعب رفض الأنضمام للبارسا بسبب رغبته في الحصول على 10 مليون يورو سنوياً، وهو نفس العرض الذي اقترحه يوفنتوس ليصل في النهاية إلي 16.5 مليون يورو لفترة تمتد قرابة 5 سنوات.
وعرض برشلونة على دي ليخت 8 ملايين يورو فقط أي أقل من العرض الذي قدمه يوفنتوس، حيث وصل عرض السيدة العجوز إلى 15 مليون يورو بنهاية العام، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف اليوفي.
وأشارت أن يوفنتوس لم يتوصل لاتفاق مع نادي أياكس لضم دي ليخت بعد أن قدم عرضاً أول بقيمة 50 مليون يورو ولكن أياكس يتمسك بالحصول على 75 مليون يورو.
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