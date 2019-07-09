الإصابة تبعد شاكيري عن ليفربول في بداية الموسم الجديد

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إصابة نجمه السويسري، شيردان شاكيري، واحتمالية غيابه عن المباريات في بداية الموسم الجديد 2019-2020. وكان اللاعب تعرض للإصابة في "عضلة السمانة" خلال مشاركته في مبارة سويسرا وإنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية. "عضلة السمانة" خلال مشاركته في مبارة سويسرا وإنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن شاكيري لا يزال يعاني من الإصابة، وأنه سيحتاج لفترة علاج قبل العودة من جديد. ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد بعد 4 أسابيع، إذ يستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نورويتش سيتي 9 أغسطس المقبل.

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