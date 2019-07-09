يستهل محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي مشواره اليوم الثلاثاء بالمشاركةفي بطولة تشالنجر إيطاليا ويدخل اللاعب المنافسات
من الدور الثاني مباشرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صفوت يستهل مشواره في بطولة تشالنجر إيطاليا للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.