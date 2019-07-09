محمد صفوت يستهل مشواره في بطولة تشالنجر إيطاليا للتنس

يستهل محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي مشواره اليوم الثلاثاء بالمشاركة في بطولة تشالنجر إيطاليا ويدخل اللاعب المنافسات في بطولة تشالنجر إيطاليا ويدخل اللاعب المنافساتمن الدور الثاني مباشرة. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

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