نيتو: حققت حلمي بالتواجد مع برشلونة

قدم نادى برشلونه الأسباني ظهر اليوم الثلاثاء، البرازيلي نيتو مورارا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، القادم حديثًا من فالنسيا بحضور ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني وأسرة اللاعب لتوقيع العقود أمام وسائل الإعلام.

وأعرب اللاعب البرازيلي عن سعادته بالإنضمام لبرشلونة وقال أنه حقق حلمه

بالتواجد داخل النادي الكتالوني ويريد أن يظهر موهبته مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن تواجده مع الفريق يعد مكافأة، مشيرًا أنه عمل بجد لتحقيق ذلك الشيء .

وانضم نيتو لصفوف البارسا ليصبح الحارس البديل

للألمانى مارك أندريه تير شتيجن، ولتعويض رحيل الهولندى ياسبر سيليسين الذي انتقل إلى فالنسيا.

وبدأ صاحب الـ٢٩ عامًا مسيراته الكروية مع نادى أتليتكو بارانيس عام ٢٠٠٩ لينتقل لنادى فيورينتينا عام ٢٠١١، وسبق له اللعب فى يوفنتوس الإيطالي عام ٢٠١٥ منه إلى فالنسيا الأسباني الذى تألق معه وحافظ على نظافة الشباك فى ١٠ مباريات لينتقل إلى برشلونة.