محمدالطويلة: من المستحيل أن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، إنه من المستحيل أن يترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أنه فقط لديه مشروع طموح لتغيير آليات العمل بالمنظومة الكروية.
وأوضح محمد الطويلة إنه يمتلك رؤية لمشروعمتكامل لتغيير آليات العمل بالمنظومة يضمن التخلص من معظم السلبيات التي تعوق المنظومة الكروية من تقديم النجاحات وتطوير العمل.
وأشار رئيس نادي النجوم إلى أنه يتمنى أن يتم إحداث هذه التغيُرات
واختتم "الطويلة" تصريحاته مؤكدا احترامه وتقديره للقيادات السابقة للاتحاد، مشيرا إلى أن آليات العمل العقيمة كانت من أحد أهم الأسباب التي أعاقتهم عن إحداث التغيير والتطوير.
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