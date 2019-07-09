تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي على هامش المران الجماعي

ادي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفاء بدني على هامش المران الذي أقيم صباح، اليوم الثلاثاء، على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا. اليوم الثلاثاء، على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا. وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد المباراة الودية، أمس الاثنين، أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، والتي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.

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