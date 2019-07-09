مران الأهلي.. الجهاز الفني يخفف الحمل البدني للاعبين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي تخفيف الحمل البدني للاعبي الفريق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا؛استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.
وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع أليخاندرو مخطط الأحمال الاكتفاء بالمران على فترة واحدة صباح اليوم بعدما شهدت
وكان الفريق قد خاض أمس مباراته الودية الأولى أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وانتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل، ويتبقى للفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري.
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