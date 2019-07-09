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لاسارتي يطمئن على حالة اللاعبين المصابين

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حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين،

وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعية.

واستفسر المدير الفني عن البرنامج العلاجي الذي يؤديه شريف إكرامي في ألمانيا، وكذلك الموقف بالنسبة

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لسعد سمير، وكريم نيدفيد مع الاطمئنان أيضا على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر الذي يتقدم في برنامجه العلاجي، إضافة إلى لمحمد عبدالمنعم، المدافع الشاب، الذي اشتكى من الإصابة بآلام في منشأ العضلة الخلفية.
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