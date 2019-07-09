ثروت سويلم المدرب الوطني الأنسب لمنتخب مصر

يسود اتجاه قوي لدى اتحاد الكرة، لتعيين مدرب مصري للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. خلال الفترة المقبلة. وأكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، أن المدرب الوطني هو الأنسب للمنتخب المرحلة المقبلة.

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