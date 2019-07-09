لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع عمرو جمال قبل انطلاق مران الأهلي

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيمصباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر الفريق بإسبانيا.
واستمرت الجلسة ما يقرب من ١٥ دقيقة تحدث خلالها لاسارتي عن
ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجيا يستمر حتى ١٦ يوليو الجاري؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في بطولة الدوري.
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