الجوهرة الجزائرية “ريان شرقي” يوقع أول عقد احترافي مع ليون

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وقع اللاعب اليافع “ريان شرقي” على عقد رسمي مع نادي ليون الفرنسي مدته ثلاثة أعوام قادمة ينتهي في يونيه 2022، بعد أسابيع قليلة من تصعيده للفريق الأول.

ذو الأصل الجزائري والجنسية الفرنسية، وصل إلى ليون عام 2010، عندما كان في السابعة من عمره، وسرعان ما أصبح أحد الأسماء اللامعة في فريق الشباب.

ويعلق ليون آمالاً عريضة على ريان شرقي في السنوات القادمة، لتمتعه بإمكانيات فنية وفردية كبيرة، تساعده على تسجيل وصناعة الأهداف بصفة مستمرة – حسب وصف الموقع الرسمي لليون –.

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وسيكون ريان شرقي بمثابة الصفقة السابعة لنادي ليون هذا الصيف، حيث تعاقد النادي مع كل من “تياجو مينديز وجان لوكاس وتيتوان توماس وسفيان أوجاريو وثيو نديكا ماتام وبول ديفاريوار”.

وتدرج اللاعب المولود عام 2003 بين جميع الفئات العمرية المختلفة لنادي أولمبيك ليون في الأشهر الماضية، وأصبح أصغر لاعب في التاريخ، يُشارك بمنافسات الدوري الفرنسي الاحترافي للاعبين الاحتياطيين، في سن الـ 15 عامًا فقط!.

وتمت دعوة الجزائري للتدرب مع الفريق الأول لنادي ليون في نهاية الموسم الماضي، كنوع من الاختبار قبل منحه العقد الرسمي الأول له مع النادي.

وقال ريان شرقي لموقع ليون “أنا سعيد جدًا بتوقيع أول عقد احترافي في النادي الذي تدربت معه، إنه تتويج لسنوات عديدة من العمل، الآن الجزء الأصعب يبدأ”.

وأضاف “سأحتاج لبذل المزيد من الجهد والعمل للتقدم، خاصةً في وجود جونينيو (اللاعب البرازيلي السابق والمدير الرياضي الحالي لليون). لقد شاهدت مقاطع فيديو لركلاته الثابتة عندما كنت صغيرًا، واليوم أنا كتف بكتف معه”.