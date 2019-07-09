الأهلي والزمالك في صراع وهمي على “قفشة”

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نفى صانع ألعاب نادي بيراميدز “محمد مجدي قفشة” ما تردد عنه في وسائل الإعلام المحلية منذ نهاية الأسبوع الماضي، بشأن تنافس الأهلي والزمالك على ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشيع في بعض الصحف، تلقي بيراميدز لعرض جاد من الأهلي لشراء قفشة، وبعد ثلاثة أيام فقط قيل أن الزمالك هو الآخر فتح باب المفاوضات المبدئية مع وكيل أعمال اللاعب لإقناعه برفض عرض الأهلي والانضمام للزمالك.

لكن أحد الأصدقاء المقربين من قفشة أكد لـ Mercatoday “أن كل ما نُشر عن اقتراب قفشة من الأهلي مُجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها، والصراع بين الأهلي والزمالك على اللاعب يبدو وهميًا”.

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من جانبه قال المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ممدوح عيد خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمدرب الجديد للفريق “سباستيان ديسابر”، أن قفشة – القادم من إنبي بالميركاتو الصيفي 2018 – مُستمر لموسم آخر في الدفاع عن ألوان بيراميز، حيث لا توجد أي نية لدى الإدارة في الاستغناء عنه.

ويبحث الأهلي عن صانع ألعاب جديد يستطيع إيصال مهاجميه إلى المرمى بسهولة، فمنذ مغادرة عبد الله السعيد مطلع عام 2018، والفريق يعاني الأمرين لتسجيل الأهداف، كما تراجعت معدل الكرات التي يتحصل عليها المهاجم المغربي وليد أزارو بشكل ملحوظ.

أما الزمالك، فيُخطط للتخلص من صانع ألعابه كثير الإصابات “أيمن حفني” خلال هذا الصيف، ويريد تعويضه بلاعب صاحب سرعة ولياقة بدنية ومستقبل واعد مثل قفشة الذي لم يتجاوز بعد عامه الـ 24.

وقدم قفشة مستوى مُذهل في أول مواسمه مع بيراميدز، حيث صنع 7 أهداف وسجل 5 أهداف في 23 مباراة، ما ساعد فريق الملياردير السعودي “تركي آل الشيخ” على احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز – مؤقتًا لحين انهاء الزمالك لمبارياته المؤجلة بعد أمم أفريقيا 2019-.