رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يحاور "جمعة مشهور" المدير الفني للسكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يحاور "جمعة مشهور" المدير الفني للسكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد جعمه مشهور المدير الفني الحالي لفريق السكة الحديد من مواليد الجيزة في 35 مارس 1978، بدأ مشوارة الكروي ضمن قطاع الناشئين بمركز شباب أبو النمرس، ثم إنتقل إلى نادي الحديد والصلب، قبل أن يرحل لطلائع الجيش عام 2007 حتى 2009 والإنتاج الحربي من عام 2009 حتى 2011 تم عاد مجدداً للطلائع حتى 2013، واختتم مشواره كلاعب في نادى السكة الحديد.

وخلال مسيرتة في الملاعب إنضم مشهور لمنتخب مصر عام 2007 تحت قيادة حسن شحاته ومع منتخب مصر العسكري عام 2011.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوارا مع "جمعة مشهور" للتعرف عن استعدادات السكة الحديد للموسم المقبل، وقائمة التعاقدات واللاعبين القدامى، وجاء نص الحوار كالتالي:

- ماذا عن مشوار التدريب عقب الإعتزال؟

عملت مدرب عام مع خالد بيو في السكة الحديد عام 2016 تم مدرب عام مع حسن موسى في بهتيم 2017 تم مدرب مع جمال عبد الحميد 2018 فى السكة وفي نفس الموسم مدرب عام مع نجوم المستقبل مع أحمد سامى، وأتولى حاليا الإدارة الفنية للسكة الحديد.

- هل تواجهة عقبات في التعامل مع إدارة نادى السكة الحديد؟

بالعكس هناك تقارب في وجهات النظر ورغبة من كل الأطراف على صعود الفريق إلى وضعه الطبيعي، والعمل على تلبية الاحتياجات، من جانب المجلس الحالي بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق .

- فرص فريق السكة في الصعود؟

المجموعة تضم أكثر من 8 فرق على مستوى عالي والتنافس على الصعود متاحه لكل الفرق ولكن نحاول بكل قوة من أجل الصعود للقسم الثاني بعد غياب سنوات عديدة.

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- ماذا عن الجهاز المعاون ؟

تم تعيين جهاز فني من أبناء نادى السكة وهم كمال اليمني مدرب عام وايهاب بتيا مدربا واحمد صوابى مدربا مساعد ومحمد السيد مدرب حراس مرمى والدكتور محمد عبد العال طيب ووليد نصار اخصائي وحسين ابراهيم مدلكا ومحمد جمال مدير إدارى.

- ما هي الصفقات الجديدة التي تعاقدتم معها؟

تم التعاقد مع 8 لاعبين جدد وهم ميدو كمال أمين لاعب تلا وياسر رضا لاعب عثمانون وعمرو ابراهيم لاعب المرج وفتحي مجدى لاعب بهتيم ورمضان قوره لاعب السكة السابق ومحمد السيد لاعب العبور وسانى هداف منتخب بوركينافاسو وفوزي الكاشف لاعب نجمة سيناء.

- ماذا عن القائمة الأولى ؟

وتم الاستقرار على بقاء 11 لاعب من الحرس القديم وهم: ابراهيم شعللها ومحمد جمال ومحمد السعدني في حراسة المرمى ومحمد أحمد واحمد على واسلام أبو العلا ومحمد عبد الفتاح (شولا) وعبد العليم السيد وأحمد كشرى وريعو ومصطفى جعفر، وتم تصعيد اكثر من ناشئ من مواليد 97 و98.

- أسباب الخروج المبكر للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا؟

أداء المنتخب المصري كان سيئا للغاية، وذلك لسوء اختيار اللاعبين من جانب الجهاز الفني.

- ترشح من لتدريب المنتخب الوطني ؟

حسام حسن الوحيد القادر على لم الفريق من جديد.