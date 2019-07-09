رياضة | نجم الزمالك يطلب حسم مصيره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب حسم مصيره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حازم امام عرضًا من نادي العربي الكويتي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.



ونقل اللاعب الأمر إلى إدارة نادي الزمالك التي طالبت بتأجيل البت في الأمر إلى نهاية بطولة الدوري بسبب الحاجة إلى مجهوداته في المباريات المتبقية من مشوار بطولة الدوري.



ويستعد الزمالك لمواجهة كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد إستئناف بطولة الدوري ولا بديل عن تحقيق الفوز فيهم إذا ما أراد الفريق التتويج ببطولة الدوري في الموسم الجاري.



وفضل مسئولو الزمالك تأجيل الإعلان عن قائمة الراحلين عن الفريق إلى نهاية الموسم الجاري حتى لا يتشتت تركيز اللاعبين داخل المستطيل الأحضر ويؤدي لنتائج سلبية فيما تبقى من مباريات للفريق.