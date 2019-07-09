رياضة | صور المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا قبل مباراة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا قبل مباراة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني جيرنوت روهر مدرب نيجيريا على صعوبة مواجهة جنوب إفريقيا المقرر إقامتها غدا في دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا باستاد القاهرة.

وقال روهر في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "شاهدنا مباراة مصر وجنوب إفريقيا ونعرفهم حيدا وكانوا معنا في التصفيات وعندما يهزمون مصر أمام جماهيرها وبلاعبيه الجيدين هم واثقون واستحقوا الفوز وعندما تهزم المرشح الأول وسط جماهيره فانت مرشح أيضًا".

وعن أفضلية نيجيريا على جنوب إفريقيا قال: "لن تكون مواجهة سهلة وهناك العديد من المفاجآت والأخطاء وعلينا التعلم منها وعدم تكرارها للتحسن من مباراة لاخرى، ولازال علينا التحسن أكثر؛ نحن خسرنا من مدغشقر وعانينا أمام الكاميرون، وعلينا أن نكون متواضعين عند الحديث عن جنوب إفريقيا الذين أقصوا أصحاب الملعب".

وعن الصعوبات التي واجهها الفريق التي يمتلكها قبل مواجهة جنوب إفريقيا قال: "علينا التأقلم لأن الأجواء مختلفة بين القاهرة والاسكندرية ودرجة الحرارة هنا أعلى وهي نقطة قد تكون سلبية بالنسبة لنا ولأول مرة كل اللاعبون جاهزون منذ بداية البطولة ولا نعانى من أي إصابة أو إرهاق والكل جاهز لمباراة الغد".

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وتابع: "ارتكبنا عدة اخطاء في المباريات السابقة وهي جزء من اللعبة وأخطأنا أيضا في مباراة ودية أمام السنغال بالإسماعيلية قبل البطولة، الأهداف لا تأتي من أخطاء تكتيكية أو في توزيع اللاعبين ولكنها أخطاء فردية وعلينا أن نلتمس العذر لهم".

وأضاف: "تعلمنا كثيرا من كأس العالم الاخيرة لأننا شاركنا بفريق صغير السن ونجحوا فى اكتساب خبرات كبيرة من البطولة؛ الكرات الثابتة تحسنا فيها بشكل جيد وتلقينا هدفا وحيدا من كرة ثابتة بالبطولة أمام مدغشقر".

وعن تكرار مواجهة جنوب إفريقيا بعد التصفيات قال: "أنا وستيوارت باكستر المدير الفني أصدقاء، وأتمنى أن نظل كذلك، المباراة الأخيرة أمام جنوب إفريقيا في جوهانسبرج أهلتنا لكننا ندمنا أننا لم نفز رغم تسجيل هدفين صحيحين وتم إلغاءهما، ومنحتهم نصائح قبل مواجهة ليبيا في التصفيات وتبادلنا الحديث وسعيد بتأهلهم ووجودهم هنا".