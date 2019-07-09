رياضة | نجم غانا "سعيد" لخروج بلاده أمام تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم غانا "سعيد" لخروج بلاده أمام تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الغاني كيفن برنس بواتينج لاعب فريق برشلونة عن سعادته بإقصاء منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة امام تونس أمس بركلات الترجيح.



ونشر بواتينج تغريدة عبر تويتر قال فيها: "لا توجد حفلة إذا لم يتواجد برنس" في إشارة إلى منتخب غانا الذي خاض كأس أمم أفريقيا بدونه.



واستبعد المدرب كويسي ابياه، لاعب برشلونة من القائمة النهائية للبطولة بعدما غاب اللاعب عن فريقه تقريبا طوال الموسم الماضي واكتفى بالتواجد على الدكة.



وانهالت التعليقات التى تهاجم اللاعب من الجماهير الغانية بعدما اظهر بواتينج سعادته باقصاء منتخب بلاده، وقال احدهم: "وماذا فعلنا وانت معنا.. عن اي حفلة اتحدث وانت لم تقدم اي شئ من قبل للمنتخب." وقال اخر: "لن يستدعى مرة اخرى، انه ليس وطنيا." واضاف احد معجبيه: "انا كنت ممن انتقدوا المدرب على عدم استدعائك، اما الان فأنا محبط جدا، هذا امر مقزز."