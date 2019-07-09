رياضة | ساخراً.. زلاتان ابراهيموفيتش يختار التشكيلة الأفضل في تاريخ الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساخراً.. زلاتان ابراهيموفيتش يختار التشكيلة الأفضل في تاريخ الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار النجم السويدي زلاتان ابراهيموقيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي قائمة التشكيلة المثالية في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

نشر زلاتان عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التشكيل المثالي لكرة القدم, وكانت المفاجآة ان القائمة لاتضم الا لاعب واحد فقط في كل المراكز وهو المتواضع ابراهيموقيتش.

يذكر ان صاحب ال37 عام لعب للعديد من الأندية طول مسيرته وصلت ل 8 فرق وكانت كالتالي (مالمو السويدي- اياكس الهولندي- يوفينتوس الايطالي- انترميلان الايطالي-برشلونة الاسباني-ميلان الايطالي- مانشستر يونايتيد الانجليزي- لوس انجلوس الامريكي)