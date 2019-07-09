رياضة | مدرب بنين: السنغال فريق قوي جدا.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بنين: السنغال فريق قوي جدا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية ضد السنغال غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب.. الجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدي أسود التيرانجا حافز أن تخشى الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".

وأوضح أن مستوى تركيز اللاعبين سيكون أعلى وسنحاول تقديم مباراة قوية من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي.