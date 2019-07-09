رياضة | سيسيه: السنغال مؤهلة للتأهل على الورق فقط..وكرة القدم أصبحت إلكترونية.

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه: السنغال مؤهلة للتأهل على الورق فقط..وكرة القدم أصبحت إلكترونية. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن مباراة بنين غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون صعبة وعلينا ألا نقلل من شأنهم ولم يعد يوجد في افريقيا فرق صغيرة.

وتابع سيسيه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه لم ينجح في تجنب الإصابات وعندنا ٤ لاعبين يعانون من الإصابة والأمر معقد ولكن نحاول أن نتدرب على كل الاحتمالات وساجتمع بالجهاز الطبي لمعرفة موقف المصابين.

واستطرد سيسيه، المنافسة قوية ودرجة الحرارة عالية وعلينا أن نتأقلم على ارتفاع درجات الحرارة، والأطباء نصحونا بالاستراحة لاسترداد قوتنا ونعمل على الجانب التكتيكي. وشدد على أن بطولة أمم إفريقيا أظهرت أنه لم يعد هناك فرق صغيرة خاصة بعد أداء بنين في المباريات الماضية، ورغم أن السنغال من الفرق المؤهلة للصعود ولكن على الورق فقط. وأضاف أنه لم يقلل من شأن أحد ولكن نركز بشكل عالي، وعلينا احترام بنين والا نرتكب حماقات، مطالبا الجميع التحلي بالتواضع وفريقي يعمل على هذا. Advertisements ويؤمن سيسه، أن بنين فريق صعب ويلعب كرة جماعية ولديهم لاعبين نشطين، وقدموا مستويات رائعة ، وهو فريق قادر على الصعود للنهائيات والاستعداد الذهني بشكل كبير ولعبوا أمام المغرب ب١٠ لاعبين واعتبر أن مباراة بنين بمثابة الفخ الذي علينا أن نتفادى السقوط فيه. وأكمل علينا أن نأخذ كل الأمور في الاعتبار من كان يعتقد أن تودع الكاميرون ومصر والمغرب البطولة ، لذا علينا أن نتحلى بالتواضع. تحدث أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن خوض مباراته ضد بنين في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بتطبيق تقنية الفار. وقال، هناك مجموعة من الحكام الذين سيجتمعون بنا لمدة ٢٠ دقيقة لتوعيتنا بالقواعد وكرة القدم أصبحت إلكترونية، وشاركنا في بطولة كأس العالم ونعرف القواعد ولكن سنجتمع بالحكام لإعادة القواعد علينا. وتابع، أنه علينا تقبل الوضع الذي سيصب في مصلحة الجميع، متمنيا التوفيق للحكام في إدارة اللقاءات بشكل جيد.

Advertisements