رياضة | مدرب السنغال يطعن محمد صلاح وينصح ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السنغال يطعن محمد صلاح وينصح ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على أنه يجب على ساديو ماني الكفاح من أجل منتخب بلاده وليس من أجل الكرة الذهبية.

وأضاف سيسيه أنه نصح ساديو ماني أن يكون أكثر فاعلية مع السنغال ويساعد فريقه بشكل أكبر حتى يتم تحقيق الهدف المنشود للجميع والحصول على لقب بطولة الأمم الإفريقية.

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وعن محمد صلاح نجم منتخب مصر قال سيسيه: "صلاح لديه حكمة في رأسه ولكن الكرة الجماعية تتغلب على الفردية، وهو ما أحرص على توصيله إلى ماني، ويتعايش عليه مع زملائه في صفوف أسود التيرانجا".