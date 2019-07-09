رياضة | باكستر عن مهاجمي نيجيريا: أوقفنا مصر وصلاح وتريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستر عن مهاجمي نيجيريا: أوقفنا مصر وصلاح وتريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بصعوبة مباراة نيجيريا غدًا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا

وعن فوزه على مصر قال:" إن هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال جميع اللاعبين للفرص؛ وركزنا طوال المباراة وكان لدينا هذا الإحساس أننا نستطيع أن نحقق الفوز رغم الجمهور الكبير وهذا ما نسعى اليه أمام نيجيريا".

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وأضاف باكستر: "نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا" .

وتابع باكستر: "سنفكر جيدا في إيقاف مهاجمي نيجيريا؛ ونجحنا في إيقاف محمد صلاح وتريزيجيه من قبل ولن نفكر بصورة فردية للمهاجمين ولكن للفريق ككل".