رياضة | حارس جنوب إفريقيا يتحدث عن مواجهة النسور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس جنوب إفريقيا يتحدث عن مواجهة النسور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا أن أداء منتخب بلاده سابقا في البطولة لم يكن على المستوى المطلوب ، وأن مواجهة نيجيريا غدا صعبة للغاية

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وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا :"نعمل جيدا في التدريبات، ونذكر جمهورنا أن عليهم دعمنا في جميع الأحوال، ونتقبل الانتقادات بصدر رحب ونعمل على تطوير أنفسنا ".