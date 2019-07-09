رياضة | مهاجم نيجيريا: مباراتنا أمام جنوب أفريقيا صعبة ونحن مستعدون لتحقيق الفوز والتأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم نيجيريا: مباراتنا أمام جنوب أفريقيا صعبة ونحن مستعدون لتحقيق الفوز والتأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا، نحن سعداء بالفوز على الكاميرون في المباراة الماضية وكانت مباراة قوية؛ وسعداء لوجود مشجعي منتخب مصر لتشجيعنا غدا أمام جنوب إفريقيا .

وتابع :"أعلم من الآن أن مباراتنا غدا أمام جنوب أفريقيا صعبة ولكننا مستعدون للعب بقوة وتحقيق الفوز والتأهل".

وأضاف :"لا أعطي انتباها للنقد وأتقبل النقد البناء من الجميع .. وأؤدي افضل ما لدي دائما في المباريات ".

وشدد على أن لاعبي نيجيريا يودون الفوز بكأس الأمم الأفريقية هذه المرة وقال :"سنعمل على ذلك جميعا ولا ننظر للألقاب الفردية ". Advertisements وتابع :"بعد مباراة مدغشقر واجهنا بعض النقد .. ونستغل كل الأخطاء لتحسين أنفسنا وتداركها بعد ذلك.. والخسارة غير مقبولة غدا وسنثبت ذلك بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا". وأشار إلى أن مواجهة المنتخبين غدا ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة في الأدوار التأهيلية ، موضحا أنه في مباراة الكاميرون السابقة طالب اللاعبين بعدم اليأس واللعب حتى النهاية وتحقق الفوز لنيجيريا بفضل ذلك. وتوقع أن تكون مباراة جنوب أفريقيا غدا صعبة وقوية بين منتخبين كبيرين في أفريقيا.

ووجه رسالة إلى الشعب النيجيري قائلا :"أتمنى تشجيعهم ومساندتهم غدا ونعدهم بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل للدور قبل النهائي".

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