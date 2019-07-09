رياضة | الأهلي يستغنى عن خدمات نجميه

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بدأ مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مناقشة العروض المقدمة للنادي من أجل التعاقد مع المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكلف مسؤولي القلعة الحمراء، بعض وكلاء اللاعبين لتسويق الثنائي خارجيا، بعد هبوط مستواهم بالفترة الأخيرة، ورغبتهم في خوض تجربة الإحتراف.