رياضة | تدريبات الأهلي اليوم في معسكر إسبانيا

وكان الجهاز الفني قد قرر تخفيف الحمل البدني للاعبين استعدادا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم ١١ يوليو الجاري.

وأدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم صباح اليوم الثلاثاء ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له.



وأدى اللاعب فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.



وكان مؤمن زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.