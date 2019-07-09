رياضة | تدريبات الأهلي اليوم في معسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات الأهلي اليوم في معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفاء بدني على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.
وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد المباراة الودية أمس أمام فريق سوكر سمارت الإسباني والتي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.
وكان الجهاز الفني قد قرر تخفيف الحمل البدني للاعبين استعدادا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم ١١ يوليو الجاري.
وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد المباراة الودية أمس أمام فريق سوكر سمارت الإسباني والتي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.
وكان الجهاز الفني قد قرر تخفيف الحمل البدني للاعبين استعدادا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم ١١ يوليو الجاري.
وأدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم صباح اليوم الثلاثاء ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له.
وأدى اللاعب فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وكان مؤمن زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.