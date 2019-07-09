شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: تجارب الزمالك الودية مفيدة فنيًا وبدنيًا.. والنتائج غير مقلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن المباراة التي خاضها الفريق، الإثنين، أمام أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي، والتي وانتهت بالتعادل «3-3»، قوية ومفيدة، ويحسب للاعبين العودة إلى المباراة بعد الخسارة، وهو أمر في غاية الأهمية.

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وأوضح المدير الفني للفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن المباراة شهدت مشاركة عماد السيد للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة، ومشاركة 3 ناشئين هم محمود الشحات وكماتشو ويوسف حسين، في إطار منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا.

وأشار «جلال» إلى أن المستوى والأداء خلال الشوط الأول لم يكن جيدًا، في ظل تجربة العديد من اللاعبين، ومشاركة أكثر من لاعب للمرة الأولى، وكانت هناك أخطاء ساذجة تسببت في اهتزاز شباك الفريق بهدفين، لكن الشوط الثاني الشكل تغير تمامًا، وكان أفضل بمراحل بعد مشاركة العناصر الأساسية.

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية للاعبي الزمالك، وإصرارهم على العودة لأجواء المباراة، وهو أمر يحسب لهم.