شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه دوسكا القبرصي الأربعاء.. ويخوض مرانه غدًا على فترتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الأربعاء، ثالث مبارياته الودية في معسكر قبرص بمواجهة فريق دوسكا. وخاض الزمالك حتى الآن مباراتين وديتين بمعسكر قبرص، وخسر الأولى «4-3»، وانتهت الثانية بالتعادل «3-3». ويخوض الفريق مرانه غدًا الثلاثاء، على فترتين صباحية بملعب الفندق، وستكون عبارة عن استشفاء، بينما الثانية في الخامسة مساءً، وتتضمن تدريب تكتيكي.

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