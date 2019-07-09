فيديو.. سحر اوديغارد يظهر سريعا في سوسيداد

بدأ اللاعب النرويجي الشاب مارتين اوديغارد اولى خطواته مع فريقه الجديد ريال سوسيداد في الموسم الحالي. وكان ريال مدريد وافق على رحيل سوسيداد لليغا لمدة موسم بدلا من الانتقال لنادي باير ليفركوزن في الدوري الألماني. وشهدت تدريبات النادي الباسكي لقطة سحرية للاعب النرويجي الشاب اعتاد على القيام بها في الدوري الهولندي في آخر موسمين مع هيرنفين وفيتيس ارنهيم. ويأمل ريال مدريد في نجاح اوديغارد في تقديم مهاراته في الليغا في الموسم المقبل على أمل العودة للنادي الأبيض الإسباني عقب انتهاء اعارته ليصبح عنصر هام في تشكيلة فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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