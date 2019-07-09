باريلا سيصبح أغلى صفقة في تاريخ الإنتر

أصبح نجم خط وسط نادي ​كالياري​ ​نيكولو باريلا​ Nicolò Barella على بعد خطوة من الإنتقال إلى صفوف ​نادي الإنتر​ مقابل مبلغ 45 مليون يورو. ولفتت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن هذه الصفقة في حال تمت رسميا سوف تصبح الأغلى في تاريخ نادي الإنتر مشاركة مع المبلغ الذي دفعه النادي عام 1999 للحصول على خدمات مهاجم لاتسيو آنذاك كريستيان فييري، وتاتي خلفهما صفقة إنتقال جواو ماريو مقابل 40 مليون يورو، وهرنان كريسبو مقابل 36 مليون يورو، وجيفري كوندوغبيا مقابل 31 مليون يورو.

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