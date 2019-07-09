زيدان يتخلص من نجله

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التخلص من نجله لوكا زيدان من أجل توفير الفرصة المناسبة لحراسة بقيمة كايلور نافاس وتيبو كورتوا واندري لونين.
وكانت تقارير صحافية في مايو الماضي اشارت ان زيدان ينوي تحويل لوكا زيدان للحارس الثاني لريال مدريد.
مع ذلك فإن زيدان وافق على رحيل لوكا إلى صفوف راسينغ سانتاندير لمدة موسم على سبيل الاعارة مع تمديد عقد اللاعب قبيل رحيله عن النادي.
زيزو فضل منح الفرصة للحارس تيبو كورتوا كحارس أول في الموسم المقبل مع خلق المنافسة بين كايلور نافاس والشاب اندري لونين على مركز الحارس الثاني في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.
ريال مدريد سوف يجعل نافاس هو الآخر متاح في سوق الانتقالات الصيفية لكن في حال عدم وصول عرض للحارس سوف يعمل النادي بشكل سريع من أجل الاستفادة من خبراته في الموسم المقبل.
لمؤكد أن لوكا زيدان لن يسافر مع الفريق الى كندا اللاعب اكمل انتقاله الى راسينغ على سبيل الاعارة.
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