هل يشكك لاعبو مانشستر يونايتد حقا في أساليب التدريب "القديمة" لدى سولسكاير؟

أفادت تقارير لشبكة ESPN ان لاعبي ​مانشستر يونايتد​ يشعرون بالضيق من أساليب المدرب ​أولي غونار سولسكاير​، قبل أقل من أسبوع واحد في التدريب!

وقالت ان بعض أعضاء الفريق "قلقون" من أن المدرب يستند في استعداداته لفترة ما قبل الموسم على اللياقة.

وأشارت التقارير الى اللاعبين الاجانب في الفريق ينظرون الى الأساليب البريطانية التي يعتمدها أولي تعود الى مدرسة قديمة لا تركز بما يكفي على لعب الكرة".

وتتركز جلسات سولسكاير الحالية على "مجرد الجري والجري والجري"، لكنه يبرر ذلك بأن الفريق يفتقر إلى اللياقة.