نابولي على أبواب ضم خاميس

أصبح نادي نابولي الايطالي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد الحالي خاميس رودريغيز البالغ من العمر 26 عاما.

صحيفة ماركا أكدت أن ريال مدريد رفض فكرة رحيل خاميس لصفوف أتلتيكو مدريد وفضل بيعه لصفوف نابولي في الصيف الحالي.

ووفقا لصحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد تواجد المدير الرياضي لنابولي، كريستيان جونتولي، في العاصمة الإسبانية مدريد، للتفاوض مع إدارة النادي الأبيض الإسباني من أجل ضم اللاعب الكولومبي.

ويأمل نادي نابولي في ضم اللاعب على سبيل الاعارة مع توافر خيار اعادة الشراء في الصيف المقبل من جانبه يصر ريال مدريد ان اللاعب فقط متاح للرحيل عن النادي بصفة نهائية مقابل 42 مليون يورو.

ويعمل خورخي مينديز الوكيل البرتغالي الشهير دور كبير في تقريب وجهات النظر بين نابولي وريال مدريد في الصيف الحالي على أمل انتقال خاميس لفريق ملعب سان باولو وتحقيق رغبة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.